بعد إقفال الحدود.. هولاندا تُقرر إعادة رعاياها من أصول مغربية العالقين في المملكة

من المقرر أن يعود عدد من الهولنديين من أصول مغربية العالقين في المغرب إلى هولندا يوم الأحد المقبل، بعدما وجدوا أنفسهم غير قادرين على العودة لبلادهم بسبب إقفال المغرب لحدوده البرية والبحرية في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصلت السفارة الهولندية في المغرب بمواطنيها من أصول مغربية العالقين في المغرب وأخبرتهم أن طائرة ستقلهم من مطار الدار البيضاء إلى أمستردام يوم الأحد المقبل وذلك في إطار عملية إعادة هولاندا لرعاياها العالقين في عدد من دول العالم.

ولا زال الآلاف من المغاربة العالقين في عدد من دول العالم ينتظرون قرار تسفر عنه الحكومة المغربية في الأيام المقبلة، بعدما تعالت أصوات تُطالب بإعادتهم إلى بلدهم بسبب إقفال الحدود في 23 من شهر مارس الماضي.