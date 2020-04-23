"اللاعب الحر هو الأكثر حظًا في الانتقالات الصيفيّة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح البلجيكي يان فيرتونن، مدافع توتنهام، اليوم الخميس، إن "اللاعب الحر"، الذي سيكون بمقدوره الانتقال المجاني في نهاية الموسم هو الأكثر حظا حاليا مع سعي الأندية لمواجهة التداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا.

وتوقفت كرة القدم للمحترفين في معظم مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى بسبب الجائحة، ولا تزال هناك أسئلة حول اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 30 حزيران/ يونيو، وهل سيتم السماح لهم بمواصلة اللعب مع الأندية حال تمديد الموسم؟.

وسيكون بمقدور فيرتونن الانتقال المجاني عندما ينتهي عقده مع توتنهام هذا الموسم وقال إنه يدرس عدة عروض من أندية في إيطاليا وإسبانيا، لكنه لم يستبعد الاستمرار مع ناديه اللندني.

وأبلغ فيرتونن محطة "بلاي سبورت" التلفزيونية البلجيكية "سأصبح لاعبا حرا والكثير من الأندية لا تملك المال لدخول سوق الانتقالات. اللاعب الحر مثلي سيكون الأكثر حظا في الفترة المقبلة بسبب الأزمة الصحية العالمية".

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وأضاف: "لكني سأصبر قليلا لأني أرغب في اللعب مع النادي المناسب وربما يكون توتنهام مرة أخرى.. منذ كانون الثاني/ يناير قدمت العديد من الأندية عروضا جادة. اللعب في إسبانيا وإيطاليا أيضا من ضمن الخيارات".

وقال فيرتونن إن الثنائي الدولي البلجيكي دريس ميرتنز، مهاجم نابولي، وتوماس مونييه، مدافع باريس سان جيرمان، في نفس المركب حيث تنتهي عقودهما في يونيو.

وكان توتنهام يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز قبل تعليق المنافسات.