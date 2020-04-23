منظمة الصحة تدشن مبادرة لمشاركة الأمصال والعقاقير الخاصة بكورونا

الخميس 23 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلن عن "تعاون كبير" الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

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وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب اليوم الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض "متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم" لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات (جافي) ومؤسسة جيتس ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال في السادس من أبريل/ نيسان إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.