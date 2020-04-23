شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من احتمال ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها ملاينوف أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وأكد ملادينوف، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.
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