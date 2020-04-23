حريق كبير في البصرة 'صور'

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق كبير في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في بسطيات غير نظامية لبيع المواد غذائية والبان بشارع الكويت بالمحافظة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

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