شيخ عشيرة ببابل يناشد الصحة: الاصابات بكورونا في الشيجيرية بارتفاع والاجراءات ضعيفة

وجه شيخ عشيرة في محافظة بابل، الخميس، مناشدة الى وزير الصحة وخلية الازمة بشأن منطقة الشجيرية، مشيرا الى ان الاصابات بكورونا في المنطقة بارتفاع والاجراءات الصحية فيها ضعيفة.

وقال شيخ عشيرة الشجيرية في المحافظة فاضل عبد الله الحديد في حديث لـ الخليج 365، ان "الاصابات بكورونا بمنطقة الشجيرية في القرية العصرية ببابل، بارتفاع"، مبينا ان "هناك 10 اصابات من عائلة واحدة وملامسين لاغلب ابناء المنطقة".

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واضاف ان "المنطقة تم عزلها الا انها تعاني من ضعف الاجراءات الصحية"، مشيرا الى انه "لا يوجد اطباء لفحص المصابين والتاكد من حالتهم او اجراء عمليات تعفير فيها".

وناشد الحديد وزارة الصحة وخلية الازمة بـ"ارسال اطباء للمنطقة لغرض فحص الملامسين لهؤلاء المصابين، واجراء عمليات تعفير للحد من انتشار الفايروس اكثر من ذلك".