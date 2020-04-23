المرجع المدرسي: يوم غد متمم لشعبان والسبت اول ايام رمضان

اعلن المرجع الديني المدرسي، الخميس، ان يوم غد متمم لشعبان والسبت اول ايام رمضان.
وقال مكتب المرجع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم يثبت هلال شهر رمضان المبارك ليلة الجمعة في العراق والدول المجاورة".
واضاف انه "سيكون يوم غد الجمعة هو ٣٠ شعبان المعظم وبذلك يكون السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١هـ".
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