اوصى المرجع الديني جواد الخالصي، الخميس، بصيام الغد باعتباره يوم شك. وقال مكتب المرجع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لم تثبت رؤية الهلال إلى هذه اللحظة في بلادنا الإسلامية وفق المبنى الفقهي لمدرسة الامام الخالصي"، مبينا "اننا نعتبر يوم الغد الثلاثين من شهر شعبان، ونوصي بصيامه باعتباره يوم الشك". واضاف "نحن بانتظار استكمال الادلة الشرعية حول رؤية الهلال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرجع الخالصي يوصي بصيام الغد باعتباره يوم شك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.