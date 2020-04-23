مدينة الطب تعلن شفاء ٧ مصابين من كورونا

اعلنت مدينة الطب ببغداد، الخميس، عن شفاء سبعة مصابين من كورونا.
وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم شفاء ٧ حالات جديدة من المرضى المصابين بفايروس كورونا"، مبينة انه "بذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٦٥ ) حالة".
واضافت ان "باقي الحالات المصابة تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر"، مشيرة الى ان "ملاكات مدينة الطب تعاهد ابناء شعبنا على انها العين الساهرة لسلامتهم".
وطالبت "ابناء شعبنا الواعي بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة لضمان السيطرة الكاملة على الوباء".
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