الجيش الليبي يصد هجوما للمليشيات جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي عن صد هجوم جديد للمليشيات على محور الأحياء البرية جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من ضرب طليعة المليشيات التي حاولت التقدم باتجاه محور الأحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس.

و في السياق ذاته، قال مصدر عسكري ليبي إن المليشيات المسلحة حاولت التقدم تجاه معسكر النقلية صباح الخميس، لكن الجيش الليبي تمكن من صدهم ودحرهم بعيدًا عن مراصده.

وأضاف المصدر وفقا لـ"العين الاخبارية"، أن الهجوم كلف المليشيات خسائر بشرية تقدر بـ6 قتلى 2 منهم من مدينة زوارة و 3 من مدينة الزاوية و 1 من مدينة مصراتة.

وأوضح أن الجيش الليبي يسيطر على يمين الطريق من طريق المطار حتى منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

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‎ تعتبر منطقة كوبري الفروسية نقطة اشتباك يتقدم فيها الجيش الليبي وينسحب وفقًا لما تتطلبه طبيعة المواجهة العسكرية مع مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ومرتزقة تركيا.

ويقول المحلل العسكري الليبي الرائد محمد حسن "أن المليشيات تحاول إحراز تقدم في جبهة المطار حتى تلتحم قواطعها وتحول المعركة في نسق واحد تجاه الشرق حتى تستطيع التقدم باتجاه منطقتي قصر بن غشير والسبيعة".

وأضاف حسن وفقا لـ"العين الاخبارية"، أن الغرض من كل هذا فرض حصار على قوة الاحتياط التابعة للجيش الليبي المتمركزة بالقرب من تلك المناطق، والتي انهكت المليشيات بتحركاتها المباغتة في محاور جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأكد "أن المليشيات ستعاود فتح محور المطار الأيام القادمة ويجب على القوات المتواجدة هناك استغلال أول تحرك لهم لإيقاع خسائر جسيمة بهم، وملاقتهم والسيطرة على مراصدهم، مشيرًا إلى أن سلاح الجو سيكون له كلمة في المواجهة القادمة.

وأحبط الجيش الليبي أكثر من 39 هجوما على مطار طرابلس العالمي والمناطق المتاخمة له في بداية عمليات "طوفان الكرامة" العام الماضي.

وشهد المطار منذ سبتمر/ ايلول الماضي هدوء حذراً ولم تشهد محاوره إلا مناوشات "خفيفة" و بعض الهجمات الفاشلة لمرتزقة حكومة الوفاق غير الشرعية.