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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 526 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجّلت فرنسا، الخميس، 516 وفاة جديد بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء على الأراضي الفرنسية منذ مطلع مارس/آذار إلى 21856.
يأتي ذلك وسط تراجع مستمر منذ 15 يوما في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
وقال مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون، في بيان، إن جائحة "كوفيد-19" أوقعت، الخميس، 13547 وفاة في المستشفيات، أي بزيادة 311 عن حصيلة الأربعاء، و8309 وفيات في دور رعاية المسنين مؤسسات الرعاية الاجتماعية أي أكثر بـ205 من حصيلة اليوم السابق.
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