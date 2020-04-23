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526 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

526 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

متابعات_ الخليج 365

سجّلت فرنسا، الخميس، 516 وفاة جديد بفيروس المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء على الأراضي الفرنسية منذ مطلع مارس/آذار إلى 21856.

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يأتي ذلك وسط تراجع مستمر منذ 15 يوما في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

 

وقال مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون، في بيان، إن جائحة "كوفيد-19" أوقعت، الخميس، 13547 وفاة في المستشفيات، أي بزيادة 311 عن حصيلة الأربعاء، و8309 وفيات في دور رعاية المسنين مؤسسات الرعاية الاجتماعية أي أكثر بـ205 من حصيلة اليوم السابق.

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