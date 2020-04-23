115 حالة وفاة جديدة بكورونا في تركيا وإجمالي الإصابات يفوق الـ100 ألف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – انقرة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال قوجة إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في تركيا بلغ 2491 حالة حتى اليوم الخميس.

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وأشار الوزير كذلك إلى تسجيل 3116 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 وألف و790 حالة.

وأكد قوجة شفاء 2014 شخصا من كورونا خلال الـ24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 18491 شخصا.

وأشار إلى إجراء 791 ألفا و906 فحوص للكشف عن فيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

يذكر أن عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا يستمر بالانخفاض، حيث تم تسجيل 117 حالة أمس الأربعاء و119 حالة الثلاثاء و123 حالة الاثنين.