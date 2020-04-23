الصحة الإسرائيلية: 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 14802

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ عن "تسجيل 211 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات إلى 14802 والوفيات إلى 192".

وفي وقت سابق، صادقت ​الحكومة الإسرائيلية​ على تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال ​شهر رمضان​، وفي يوم "استقلال إسرائيل" ويوم إحياء ذكرى الجنود القتلى، اللذين يصادفان في 28 و29 نيسان الحالي. وسيتم إرساء القرارات، التي اتخذت خلال محادثة ​فيديو​، في إطار أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء ​الصيدليات​، في البلدات العربية بين ​الساعة​ السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.