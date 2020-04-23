أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن "تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 14802 والوفيات إلى 192".
وفي وقت سابق، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال شهر رمضان، وفي يوم "استقلال إسرائيل" ويوم إحياء ذكرى الجنود القتلى، اللذين يصادفان في 28 و29 نيسان الحالي. وسيتم إرساء القرارات، التي اتخذت خلال محادثة فيديو، في إطار أنظمة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسرائيلية: 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 14802 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.