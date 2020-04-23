كهرباء زحلة: الحريق في محلة عين غصين لم يطل مركز الشركة والاضرار مادية

اكدت ​شركة كهرباء زحلة​، في بيان، أن الحريق الذي شب منذ قليل في محلة عين الغصين وقع في منزل غير مسكون، ملاصق لأحد مراكز الشركة، ولم يطل مركز الشركة وقد تدخلت مشكورة عناصر ​الدفاع المدني​ وانحصرت الأضرار على الماديات.

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