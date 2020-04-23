أمير قطر: لن يكون بالإمكان مواجهة ما سيخلفه كورونا دون تعاون وتنسيق دوليين

اشار أمير قطر تميم بن حمد الى ان "العالم يواجه وباء كورونا الذي لم يتم التوصل إلى لقاح ضده وهذا يتطلب أقصى درجات التعاون الدولي"، لافتا الى "اننا أدركنا مبكرا خطورة الأزمة واعتمدنا على خبراتنا في مواجهة الفيروس بالتعاون مع المنظمات الدولية، وحرصت الدولة على توفير جميع مستلزمات الوقاية الفردية في الأسواق وتأسست مصانع لم تكن قائمة".
وفي كلمة له، لفت أمير قطر الى اننا ندرس بالتشاور مع هيئات مختصة الوقت المناسب لفتح تدريجي لمجالات مختلفة بعد التأكد من حصر الوباء، و لا يجوز أن يبقى اقتصادنا رهينة التقلبات بأسعار الطاقة.
وتابع :أتوجه إلى قادة دول العالم لا سيما الصناعية الكبرى بالدعوة إلى التعاون لا التنافس في إنتاج اللقاحات"، مؤكدًا انه " لن يكون بالإمكان مواجهة ما سيخلفه الوباء من تبعات اقتصادية واجتماعية دون تعاون وتنسيق دوليين|؟
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