حملة الدفاع عن المودعين: شركات التأمين ملزمة بقبول إيفاء الاستحقاقات بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي

اعتبرت حملة الدفاع عن المودعين أن ما يتم التداول به حول قرار شركات ​التأمين​ وقف قبول سداد مستحقات التأمين على سعر الصرف الرسمي ١٥١٥ للدولار، يعتبر خرقا للقانون إذا طبق".

ورأت الحملة أن تجرؤ شركات التأمين على مخالفة القانون، هو نتيجة حتمية لما يقوم به حاكم ​مصرف لبنان​ من تعاميم اعتباطية، يصدرها بالمفرّق، في ظل غياب ​سياسة​ نقدية ومالية واقتصادية واضحة، مشيرة الى ان "شركات التأمين ملزمة بقبول إيفاء الاستحقاقات ب​الليرة اللبنانية​ وعلى سعر الصرف الرسمي، ونحن ندعو اصحاب بوالص التأمين إلى رفض الايفاء على غير هذا النحو، ومقاضاة الشركات التي ترفض قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي، والتواصل مع الحملة على الخط الساخن للمساعدة".

وأكدت الحملة "اننانسكت عن مخالفة القوانين، واستغلال نفوذ سلطة ​المصارف​ و​المال​، للتمعن في افقار الشعب".