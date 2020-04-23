الطقس غداً غائم جزئياً بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئياً بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح فتقارب الـ٨٠ كلم/س خاصة في الجنوب يرتفع معها موج البحر وتزيد نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية على المرتفعات مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .

أما السبت، فغائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، بينما الأحد غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل خاصة على الجبال والداخل واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس خلال النهار، أما الإثنين فقليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.