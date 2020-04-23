مراقبو وزارة الصحة أوقفوا مؤسستين غذائيتين عن العمل في بنت جبيل

جال مراقبو ​وزارة الصحة​ في قضاء ​بنت جبيل​ بمؤازرة دورية من مكتب ​أمن الدولة​ في بنت جبيل على المؤسسات الغذائية وقاموا بتوقيف مؤسستين عن العمل لحين استيفائهما للشروط الصحية والقانونية المطلوبة.

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