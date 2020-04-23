نواب ديمقراطيون يحذرون ترامب من تحميل فشل إدارته بالتعامل مع كورونا للصحة العالمية

وجّه رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب​مجلس النواب الأميركي​، النائب إليوت إينجل، رسالة إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، يطلبه فيها بإعادة تمويل ​منظمة الصحة العالمية​، محذراً من تحميل فشل إدارته في التعامل مع كورونا للمنظمة".

وفي الرسالة التي وقع عليها عدد من النواب الديمقراطيون، شدد إليوت على "الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة لمواجهة الوباء، والدور الهام الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها"، منوّهاً بأن "منظمة الصحة العالمية تلعب دوراً حيوياً في دعم وإنفاذ اللوائح الصحية الدولية، وتثقيف الجمهور، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية خاصة تلك الموجودة في العالم النامي، على الكشف عن الأوبئة والتصدي لها".

كما نوّه النواب في رسالتهم بأن "المنظمة ليست مثالية، وعلينا أن نراجع بدقة تعاملها المبكر مع هذه الأزمة، وخاصة مشاركتها مع ​السلطات الصينية​، والدعوة إلى الإصلاحات المناسبة"، مؤكدين أن "الأخطاء التي ترتكبها منظمة الصحة العالمية لا تبرر وقف التمويل، كما أنهم لا يبررون الفشل الخطير لإدارتكم في مواجهة وباء كورونا المستجد".

وأشار الأعضاء الديمقراطيون، إلى أنه "لو عملت إدارة ترامب بشكل وثيق مع المنظمة في المراحل الأولى من هذه الأزمة، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في الحد من التفشي الهائل لكورونا الذي شهدناه في بلدنا".