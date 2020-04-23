البنك الدولي يحذر من أن كورونا قد يشكل ضغوطا على سلاسل الإمداد الغذائية

حذّر ​البنك الدولي​ من أن ​فيروس كورونا​ المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ ​الاسعار​ على استقرارها عام 2020.

ولفت ​تقرير​ للبنك الدولي إن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من ​النفط​ والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في الطلب عليها وسط اجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول ​العالم​ لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".