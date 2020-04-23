البنك الدولي يحذر من أن كورونا قد يشكل ضغوطا على سلاسل الإمداد الغذائية

حذّر البنك الدولي من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الاسعار على استقرارها عام 2020.
ولفت تقرير للبنك الدولي إن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في الطلب عليها وسط اجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".
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