حفتر: المجلس الرئاسي ارتكب عدد من الجرائم التي ترتقي إلى الخيانة

اتهم قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير ​خليفة حفتر​، "المجلس الرئاسي بقيادة ​فائز السراج​ بارتكاب عدد من الجرائم التي ترتقي إلى الخيانة".

و في كلمة متلفزة، شدد حفتر على أن "المجلس الرئاسي يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراته وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدو".

كما طالب الليبيين "بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، منوّهاً بأن "​القوات المسلحة​ ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم".