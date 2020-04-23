رئيس وزراء إيطاليا: حققنا تقدماً عظيماً بالإستاجابة الاقتصادية لأزمة كورونا

أفاد رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ بأن "قادة ​الاتحاد الأوروبي​ أحرزوا تقدماً عظيماً في تحقيق استجابة اقتصادية مقبولة لأزمة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأوضح كونتي، عقب مؤتمر عبر الفيديو لزعماء دول الاتحاد، أن "صندوق التعافي الاقتصادي الذي تزمع ​المفوضية الأوروبية​ تأسيسه، يجب أن يكون كبيراً بما يسمح للدول الأشد تضرراً من جراء الجائحة حماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي".

كما شدد على أنه "حققنا تقدماً عظيماً، كان لا يمكن تصوره قبل أسابيع قليلة".