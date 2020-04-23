أفاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن "قادة الاتحاد الأوروبي أحرزوا تقدماً عظيماً في تحقيق استجابة اقتصادية مقبولة لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضح كونتي، عقب مؤتمر عبر الفيديو لزعماء دول الاتحاد، أن "صندوق التعافي الاقتصادي الذي تزمع المفوضية الأوروبية تأسيسه، يجب أن يكون كبيراً بما يسمح للدول الأشد تضرراً من جراء الجائحة حماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي".
كما شدد على أنه "حققنا تقدماً عظيماً، كان لا يمكن تصوره قبل أسابيع قليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا: حققنا تقدماً عظيماً بالإستاجابة الاقتصادية لأزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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