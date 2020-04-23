الإتحاد الأوروبي: الزعماء يدرسون خطة لتمويل التعافي الاقتصادي من تأثيرات كورونا

أشار رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، إلى أن "زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ يدرسون خطة لتمويل التعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة كورونا المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت ميشيل إلى أن "الزعماء طلبوا من الذراع التنفيذية للاتحاد الإسراع بوضع خطة تمويل مشترك، لجهود التعافي الاقتصادي عقب جائحة ​فيروس كورونا​"، مشدداً على أن "القادة يريدون من ​المفوضية الأوروبية​ أن تربط خطة التعافي بالميزانية طويلة الأجل التالية للاتحاد، والتي تغطي الفترة من 2021 إلى 2027".

كما أفاد بأن "الزعماء عبّروا عن رغبة قوية في المضي قدما سوياً".