الإتحاد الأوروبي: الزعماء يدرسون خطة لتمويل التعافي الاقتصادي من تأثيرات كورونا

أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن "زعماء الاتحاد الأوروبي يدرسون خطة لتمويل التعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت ميشيل إلى أن "الزعماء طلبوا من الذراع التنفيذية للاتحاد الإسراع بوضع خطة تمويل مشترك، لجهود التعافي الاقتصادي عقب جائحة فيروس كورونا"، مشدداً على أن "القادة يريدون من المفوضية الأوروبية أن تربط خطة التعافي بالميزانية طويلة الأجل التالية للاتحاد، والتي تغطي الفترة من 2021 إلى 2027".
كما أفاد بأن "الزعماء عبّروا عن رغبة قوية في المضي قدما سوياً".
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