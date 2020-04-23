حكومة دبي تقرر فتح مراكز التسوق والمحال التجارية واستئناف خدمات النقل العام

أشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى أن "السلطات قررت فتح مراكز التسوق والمحال التجارية اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى العاشرة مساء اعتبارًا من غد الجمعة، مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية".
وشدد المكتب، في بيان، على أن "حكومة دبي قررت استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتباراً من 26 نيسان الحالة".
كانت السلطات الإماراتية، أعلنت في وقت سابق، تعديل برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصبح من الساعة الـ 10 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.
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