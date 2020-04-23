أعلنت البحرية الأميركية أن "ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم السفينة "ثيودور روزفلت"، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا"، متوقّعةً "ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة".
ولفتت البحرية إلى أنه تم "اختبار طاقم "روزفلت" المكون من 5000 فرد بالكامل"، موضحةً أن "88 بحاراً تعافوا منذ الإعلان عن تفاقم الوضع على متن الحاملة، وبقي أربعة بحارة في المستشفى ولا يوجد أي منهم في العناية المركزة".
وكانت البحرية سجلت وفاة فرد من أفراد طاقمها، جراء إصابته بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأميركية: ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم "روزفلت" أصيبوا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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