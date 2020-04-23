البحرية الأميركية: ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم "روزفلت" أصيبوا بكورونا

أعلنت ​البحرية الأميركية​ أن "ما لا يقل عن 840 بحارًا من طاقم السفينة "ثيودور روزفلت"، أثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​"، متوقّعةً "ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة".

ولفتت البحرية إلى أنه تم "اختبار طاقم "روزفلت" المكون من 5000 فرد بالكامل"، موضحةً أن "88 بحاراً تعافوا منذ الإعلان عن تفاقم الوضع على متن الحاملة، وبقي أربعة بحارة في المستشفى ولا يوجد أي منهم في العناية المركزة".

وكانت البحرية سجلت وفاة فرد من أفراد طاقمها، جراء إصابته بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي