أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد إعلان الدول المنتجة تسريع تخفيض الإنتاج

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً خلال التداولات، لتواصل بذلك انتعاشها بعد أن أعلنت دول منتجة للخام أنها ستسرّع تخفيض إنتاجها المقرر من أجل التصدي للانهيار الحاد في طلب الخام جراء تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".
وارتفع خام "برنت" 96 سنتا بما يعادل حوالي 4.7 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 21.33 دولار للبرميل، في حين قفز خام "غرب تكساس" الوسيط 2.72 دولار أو بنسبة 19.7 بالمئة ليغلق على 16.50 دولار.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط، اتفقت في إطار تحالف "أوبك+"، هذا الشهر على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًا، أي حوالي 10 بالمئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام، لكن الأسعار واصلت بالانخفاض.
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