اصدر رئيس "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري" بسام طليس بيانا شدد خلاله على العمل بمنطق العدالة والمساواة، "انطلاقا من دعوة سائقي الفانات والاوتوبيسات للعمل اعتبارا من صباح غد الجمعة، بشروط التعبئة العامة المطبقة على السيارات العمومية السياحية الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات".
وأكد طليس "على جميع السائقين الالتزام بمضمون هذا التوجيه"، كما ودعا النقابات والسائقين إلى "الاستعداد لكل اشكال التحرك، وعلى كل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح السبت، في حال اعتراض او منع اي فان او اوتوبيس من العمل"، على ان يعلن "خارطة التحرك بعد ظهر غد الجمعة".
وأمل في أن "يعمل المسؤول على سحب الفتيل، فالجوع قاتل".
كانت هذه تفاصيل خبر طليس للسائقين: اعملوا بشروط التعبئة العامة واستعدوا للتحرك إذا منعتم من العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.