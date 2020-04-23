طليس للسائقين: اعملوا بشروط التعبئة العامة واستعدوا للتحرك إذا منعتم من العمل

اصدر رئيس "اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​" ​بسام طليس​ بيانا شدد خلاله على العمل بمنطق العدالة والمساواة، "انطلاقا من دعوة سائقي الفانات والاوتوبيسات للعمل اعتبارا من صباح غد الجمعة، بشروط التعبئة العامة المطبقة على ​السيارات العمومية​ السياحية الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات".

وأكد طليس "على جميع السائقين الالتزام بمضمون هذا التوجيه"، كما ودعا النقابات والسائقين إلى "الاستعداد لكل اشكال التحرك، وعلى كل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح السبت، في حال اعتراض او منع اي فان او اوتوبيس من العمل"، على ان يعلن "خارطة التحرك بعد ظهر غد الجمعة".

وأمل في أن "يعمل المسؤول على سحب الفتيل، فالجوع قاتل".