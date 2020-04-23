نقابة الصيارفة: لتوقف احتجاجي عن العمل لغاية الاثنين تحذيراً من استمرار تدهور سعر صرف الليرة

دعت نقابة الصيارفة في لبنان أعضاءها للانسحاب من التعامل، بمثابة توقّف احتجاجي عن العمل لغاية يوم الاثنين المقبل، تحذيراً من استمرار تدهور سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ إزاء ​الدولار​ الأميركي، لعلّ ذلك وعسى أن يكبح ارتفاع سعر الصرف.

وبعد إجتماع طارئ برئاسة النقيب محمود مراد، أشارت إلى أنه "لا دور للصيارفة القانونيين الذين يؤدّون دور الوسيط أمام هذا الفلتان الجنوني لسعر الدولار الذي تغذّيه إشاعات ومنصّات الكترونية خاطئة في كثير من الأوقات وتحليلات اقتصادية متهوّرة لحصد الشهرة، ممّا أدّى إلى إثارة الذعر وسط مناخ عام اقتصادي وصحّي سلبي الأمر الذي يدفع المواطنين والتجّار إلى التهافت".

ولفتت إلى أن "الصيارفة النظاميين يجدون أنفسهم "رهينة" بين كمّاشة ضغط العرض والطلب وبين مضاربة منتحلي مهنة صراف، لا فرق في ذلك بين الصرّاف النظامي وبين سائر المواطنين الذين هم "ضحية" الارتفاع في سعر الصرف"، أملة من السلطات السياسية والرقابية والقضائية والأمنية المختصّة "التدخّل لاسيما لقمع الحالة الشاذة المتمثّلة بمنتحلي صفة صرّاف وسائر العوامل السلبية المؤدّية إلى تدهور سعر الصرف."