مستشفى بيروت الحكومي: 7 اصابات بفيروس كورونا من 380 فحصا

اصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19، مشيراً إلى أنه أجرى 380 فحصا مخبريا، أتت 7 نتائج ايجابية، من ضمنها 4 إصابات من أقرباء المصابة في مخيم الجليل، وباقي النتائج سلبية.

وأوضح أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 17 إصابة، لافتاً إلى أنه تم استقبال 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، مشيراً إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه ما زال 113 حالة شفاء.

وأكد أن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، مع تسجيل حالة تحسن واحدة لأحد المرضى الذي كان وضعه غير مستقر حيث تم نقله الى وحدة العزل وبقاء إصابة واحدة في العناية المركزة.

