التحكم المروري: قطع السير على تقاطع غانا الاسد المدينة الرياضية

أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن قطع السير على تقاطع غانا الاسد ​المدينة الرياضية​.

هذا وسجل سعرُ صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا اليوم لدى الصرافين إذ وصل الى عتبة الـ 4000 ليرة عند عدد من محلات الصيرفة.

وتُسجّل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين من الوضع في البلد، وفي ظل الطلب المرتفع على العملة مقابل عرض قليل جدا للدولار في السوق.