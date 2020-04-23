خضر يعلن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا في مخيم الجليل في بعلبك

أعلن محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن تسجيل 4 حالات جديدة ب​فيروس كورونا​ في مخيم الجليل في بعلبك، هم من المقربين من السيدة المصابة التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وأشار المحافظ خضر إلى أن نتائج الفحوصات الـ150 العشوائية التي اجريت في بعلبك أتت كلها سلبية، داعياً المواطنين إلى الإلتزام التام بالتعبئة العامة و​الحجر المنزلي​.