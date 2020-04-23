ماكرون يدعو إلى تمتين السيادة الأوروبية

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس إنه يجب "المضي قدما وبشكل أقوى" في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ماكرون أنه "يوجد توافق بصدد التشكل" من أجل "تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية" بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بموازاة ذلك، علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة أن اجتماع مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي الذي استمر لأربع ساعات ونصف، خلص إلى تكليف المفوضية الأوروبية باقتراح مشروع موازنة لفترة 2021-2027.
ومُنحت المفوضية مهلة حتى 6 أيار/مايو لتقديم المقترح الذي يجب أن يشمل صندوقا للانعاش الاقتصادي لتجاوز تداعيات كوفيد-19.
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