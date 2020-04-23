شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: محلات اللحوم والفاكهة والصيدليات مستثناة من قرارات الحظر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى رمضان ومنها حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من غد الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا.

وتضمنت القرارات الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق، وعودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية ابتداء من الأسبوع القادم، بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري، وكذلك السماح بجلسات إعلام الوراثة التي اتضح وجود احتياج كبير لها خلال الفترة الماضية.

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وتضمنا القرارات السماح بدءً من الأسبوع المقبل، بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، ودراسة إمكانية فتح خدمات أخرى خلال الأسابيع التالية، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر " بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

وتضمنت القرارات دراسة إمكانية عودة العمل لعدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة الداخلية الذي يعمل به ملايين المواطنين، ووضع عدد من الإجراءات الاحترازية للعودة للعمل بهذا المجال بعد العيد.

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة واللحوم والدواجن والمخابز ومحال الأسماك والصيدليات وجميع المصانع والمخازن وجميع وسائل الإعلام.























