"حرامية أجهزة تنفس صناعي".. ضبط متهمين بسرقة مستلزمات طبية في أسيوط -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكن ضباط مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظتي أسيوط والشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عصابة تخصصت في سرقة وبيع الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة بالاشتراك مع أحد أمناء المخازن بمديرية الصحة بأسيوط.

تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، باشتراك أمين مخزن بمديرية الصحة بأسيوط، وآخرين في الاتجار بالمستلزمات والمعدات الطبية التابعة لوزارة الصحة بمحافظات القاهرة والغربية والمنيا وأسيوط، واعتزامهم بيع جهاز تنفس صناعي مسروق من مديرية الصحة بأسيوط وبيعه لأحد المواطنين بمحافظة الشرقية.

وجرى تشكيل فريق بحث ضم بعض ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والشرقية وتمكن من ضبط المتهمين وجرى عرضهم علي النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وتمكنت القوات من ضبط مخزنين في محافظة أسيوط، داخل أحد العقارات السكنية وبهما العديد من الأجهزة والمعدات الطبية المسروقة من مخازن وزارة الصحة منها "أجهزة رسم قلب وأجهزة أشعة وتحاليل وحضانات ومستلزمات طبية خاصة بالعناية المركزة" تزيد قيمتها عن ٣ ملايين جنيه.