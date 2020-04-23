للعام الثاني.. "إنستجرام" تطلق مبادرتها #إنستا_الخير في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت منصة إنستجرام، والمملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية، مبادرتها الرمضانية #إنستا_الخير، للعام الثاني على التوالي.

ودعت "إنستجرام" الجميع حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك وفرت المنصة وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم البعض، ومشاركة المودة والعطاء.

وكشفت "البوابة العربية للأخبار التقنية" تفاصيل مبادرة "إنستجرام" بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، والتي تضمنت 1- دعوة الجميع في كل أنحاء العالم لمشاركة أفعال الخير والعطاء، وحتى أبسط المبادرات خلال الشهر الفضيل، وتشجيع الآخرين على نشر المحبة من خلال تفعيل #إنستا_الخير.

وتشمل أفعال الخير أبسط المبادرات والأفكار، مثلاً توجيه رسالة شكر للعاملين في الرعاية الصحية، أو نشر تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو استضافة جلسة إفطار افتراضي يلتقي فيها الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم باستخدام الأجهزة والمنصات الرقمية.

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وطالبت الشركة الجميع بإعداد مجموعة من الأفكار والطرق المبتكرة لنشر أفعال الخير والمحبة عبر إنستاجرام، وتشجيع الجميع على المشاركة.

وأعادت إطلاق الفلتر الرمضاني Lantern، وهو عبارة عن ظلال وأشكال مستوحاة من أجواء شهر رمضان، وتحتوي على تهاني الشهر الفضيل باللغة الإنجليزية والعربية والإندونيسية والتركية والفارسية، ويمكن العثور على الفلتر عند البحث عن كلمة lantern في الكاميرا الخاصة بالقصص (Stories).

وخلال شهر رمضان، تعرض إنستجرام مشاركات أبرز لحظات المؤثرين والمشاهير الرمضانية وتجاربهم من حول العالم على حساب @Instagram.

ولإطلاق مبادرة #إنستا_الخير تعاونت إنستجرام مع رائدة الأعمال هدى قطان، التي ستعلن عن بدء المبادرة على المنصة، والتي تتحدث من خلالها عن أهمية فعل الخير وتدعو متابعيها إلى المشاركة في المبادرة ونشر رسالة المحبة.