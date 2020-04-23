أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خشيتها من تفاقم معاناة اليمنيين وهم يستقبلون شهر رمضان هذا العام، وسط النزاع الدائر والأمراض الموسمية وجائحة كورونا والسيول وارتفاع الأسعار وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت اللجنة أن الوضع الاقتصادي في اليمن، لا يسمح لثلثي السكان بالحصول على ما يكفي من الغذاء أو تحمل تكاليفه.
ولفتت اللجنة الدولية في بيان لها، إلى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن النظام الصحي في اليمن هش، ويعاني منضغط شديد، فنصف المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.
وأشارت اللجنة إلى أن، هذا الأسبوع شهد 500 حالة كوليرا خلال 24 ساعة في أحد المستشفيات التي تدعمها اللجنة الدولية في العاصمة صنعاء.
وقال فرانز راوخنشتاين رئيس بعثة اللجنة الدولية في صنعاء: "ما أن بدأ موسم الأمطار حتى جلب البؤس للآلاف، فقد شهدت محافظات صنعاء وإب وحجة ومدينة عدن الساحليةالجنوبية أمطارا غزيرة وسيولا مميتة على مدار أسبوعين، ألحقت الضرر بالآلاف من الأشخاص والدمار الجزئي بالمنازل ومصادر العيش".
ولفت إلى أن السيول دمرت في محافظة مأرب خيم آلاف الأشخاص في مخيمات النازحين ويجد الكثير من أولئك الأشخاص، فيما الكثيرون محتاجون مرة أخرى للمساعدة العاجلة حيث أثرت السيول على الكثيرين في مدينة مأرب.
ولفتت اللجنة إلى أنها تدعم جمعية الهلال الأحمر اليمني في توزيع مواد النظافة والمواد المنزلية ومستلزمات المطبخ في مرافق الحجر الصحي التي أنشأتها السلطات المحلية وتترافق مع ذلك حملات توعية حول التدابير العملية للوقاية في مواجهة جائحة كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يحذر من رمضان مثقل بالمآسي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.