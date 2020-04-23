الأردن : تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 437 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن "الأردن سجل الخميس حالتين جديدتين، إحداهما لدى

سائق من جنسية عربية على الحدود، والثانية لطالب عاد من بريطانيا في 15 مارس الماضي، وتم عزله لمدة عشرين يوما في أحد فنادق عمان، ولم تظهر عليه الأعراض، وتم فحصه قبل 3 أيام ليتبين أنه مصاب".

وأضاف: "تم إجراء 3200 فحص يوم الخميس، فيما سجلت في الأردن 3 حالات شفاء، وأمس كان هناك 7 حالات شفاء".

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وأوضح أن "عدد الحالات المؤكدة والتي تخضع للعلاج في المستشفيات، وصل إلى 113 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق، أن "حالات الإصابة المؤكدة المسجلة في المملكة بفيروس كورونا، بلغت 437 حالة، فيما سجلت 7 وفيات".