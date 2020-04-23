ديمقراطيون في النواب الأمريكي يدعون ترامب لإعادة تمويل الصحة العالمية

دعا ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية، محذرين من تحميل فشل إدارته في التعامل مع كورونا للمنظمة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد الأعضاء الديمقراطيون في رسالة بعثها رئيس اللجنة النائب إليوت إنجل، على "الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة لمواجهة الوباء والدور الهام الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية،

على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها".

وجاء في الرسالة: "تلعب منظمة الصحة العالمية دورا حيويا في دعم وإنفاذ اللوائح الصحية الدولية، وتثقيف الجمهور، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية خاصة تلك الموجودة في العالم النامي، على الكشف عن الأوبئة والتصدي لها".

Advertisements

وأضافت الرسالة: "المنظمة ليست مثالية، وعلينا أن نراجع

بدقة تعاملها المبكر مع هذه الأزمة، وخاصة مشاركتها مع السلطات الصينية، والدعوة إلى الإصلاحات المناسبة".

وتابعت: "لنكن واضحين، الأخطاء التي ترتكبها منظمة الصحة العالمية لا تبرر وقف التمويل، كما أنهم لا يبررون الفشل الخطير لإدارتكم في مواجهة وباء كورونا المستجد".

وأشار الأعضاء الديمقراطيون، إلى أنه "لو عملت إدارة ترامب بشكل وثيق مع المنظمة في المراحل الأولى من هذه الأزمة، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في الحد من التفشي الهائل لكورونا الذي شهدناه في بلدنا".