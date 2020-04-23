إيطاليا: قادة الاتحاد الأوروبي أحرزوا تقدمًا بمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس، إن قادة الاتحاد الأوروبي أحرزوا "تقدمًا عظيمًا" في تحقيق استجابة اقتصادية مقبولة لأزمة فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وأضاف كونتي عقب مؤتمر عبر الفيديو لزعماء دول الاتحاد، أن "صندوق التعافي الاقتصادي" الذي تزمع المفوضية الأوروبية تأسيسه، يجب أن يكون كبيرا بما يسمح للدول الأشد تضررا من جراء الجائحة "بحماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي". الذي تزمع المفوضية الأوروبية تأسيسه، يجب أن يكون كبيرا بما يسمح للدول الأشد تضررا من جراء الجائحة "بحماية نسيجها الاجتماعي والاقتصادي". وتابع: "حققنا تقدمًا عظيمًا، كان لا يمكن تصوره قبل أسابيع قليل

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