فرنسا تسجل انخفاضًا طفيفًا في وتيرة وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الوفيات

بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي.

وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل 544 أمس الأربعاء،

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ليصل إجمالي الوفيات إلى 21856 حالة.

وانخفض عدد المصابين في المستشفيات من 29741 أمس الأربعاء إلى 29129 اليوم الخميس، كما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 5218 إلى 5053 شخصا.

ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام.