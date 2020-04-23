اليونان تمدد إجراءات العزل العام حتى الرابع من مايو

مددت اليونان اليوم الخميس إجراءات العزل العام لمدة أسبوع إضافي، وذلك حتى الرابع من مايو، مشددة على أن أي تخفيف لإجراءات مواجهة كورونا، سيكون تدريجيا خلال مايو ويونيو المقبلين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفرضت السلطات اليونانية إجراءات عزل عام شاملة من منتصف مارس الماضي لوقف انتشار الوباء، حيث سجلت البلاد معدلات

إصابة أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس في مؤتمر صحفي، إن "القيود، التي تشمل حظر أي تنقلات باستثناء الأفراد الذين يحملون تصريحا رسميا، سيتم تمديدها إلى الرابع من مايو".

وأضاف: "الهدف من إجراءات العزل

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ليس البقاء في منازلنا، وإنما استعادة حياتنا وأسلوب حياتنا الذي حرمنا منه مؤقتا بسبب هذا العدو الماكر الخفي".

وأشار بيتاس، إلى أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيحدد معالم المرحلة الانتقالية في خطاب عام يلقيه مطلع الأسبوع المقبل.

وسجلت اليونان لغاية أمس الأربعاء 2408 حالات إصابة بفيروس كورونا، و121 وفاة.

وأغلقت اليونان المدارس والأماكن العامة في العاشر من مارس الماضي، ثم فرضت قيودا صارمة على التنقل، لا تزال سارية.