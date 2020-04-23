كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون: ستتفاقم مشكلة فيروس كورونا إذا لم نصححها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، إن استجابة الدول الأوروبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" غير متناغمة وستتفاقم المشكلة إذا لم نصححها.

وأضاف ماكرون: نحن بحاجة إلى استجابة أوروبية قوية لأزمة فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.