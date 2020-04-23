كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بنجلاديش تمدد الإغلاق المفروض بسبب كورونا حتى شهر مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بنجلاديش، مساء اليوم الخميس، عن تمديد الإغلاق المفروض على الشركات ووسائل النقل ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسوف يستمر الإغلاق حاليا إلى يوم 5 مايو المقبل، بحسب أمر صادر عن وزارة الإدارة العامة، وسوف تستثنى أجهزة الطوارئ منه.

وذكرت الوزارة الإدارة العامة: أن المصانع يمكنها أن تعمل فقط في حال ضمنت سلامة العاملين؛ تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت بنجلاديش 7 وفيات جراء فيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة حتى صباح اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 127، فيما سجلت 414 حالة جديدة خلال تلك الفترة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4186، بحسب وزير الصحة زاهد مالك.

ومبدئيا، أغلقت بنجلاديش المدارس ووسائل النقل والشركات الحكومية والتجارية لتسعة أيام من 26 مارس الماضي، لإبطاء انتشار الجائحة، ثم جرى تمديد الإغلاق ثلاث مرات فيما بعد حتى 25 أبريل الجاري.

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