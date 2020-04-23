منذ بدء الطوارئ… توقيف 96 شخصاً وحجز أزيد من 200 ألف كمامة غير صحية – صور

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في مختلف مدن المملكة، منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، من توقيف 96 شخصا يشتبه في تورطهم في حيازة وإعداد وبيع كمامات واقية غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية، وكمامات طبية مزيفة، فضلا عن محاولة تهريب كمامات واقية خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عدد القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد بلغ 53 قضية، موزعة على 15 مدينة في مختلف جهات المملكة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة عن حجز 213.511 كمامة واقية، منها ما هو مصنوع بطريقة عشوائية لا تتوافر فيه معايير السلامة، ومنها ما يحمل علامات تجارية مزيفة وغير متطابقة مع شروط الصحة والسلامة وتهدد الأمن الصحي للمواطنين، ومنها كمامات واقية تم ضبطها موجهة للتصدير بطريقة غير مشروعة من طرف مواطن إنجليزي من أصل هندي.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، من أجل الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وكذا حجز كل المستحضرات والمواد والكمامات المصنوعة خارج الإطار القانوني والصحي، والتي تشكل تهديدا جديا وحقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.

وأكد البلاغ أن مصالح الأمن الوطني تواصل تكثيف عملياتها الأمنية الرامية لضبط كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.