وأشاد محبو الفنان السعودي بعفويته وبساطته خلال الحفل، وكذلك ممازحته لهم، عندما رد على سؤال أحدهم أنه يقضي يومياته داخل الحجر المنزلي في ثلاث ألفات وهي: "أكل أصحى أنام".
وفي المقابل، شهد الحفل لحظات حزينة عندما بكى محمد عبده على ما يمر به العالم جراء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وقال متأثرا: "الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى صاحب توفي، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثيار جدا"، وذلك قبل أن تنهال دموعه.
ورصدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ فيما سجلت البحرين 71 حالة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1158 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، ووفاة 7 أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات في السعودية بـ "كورونا" 13930 حالة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 121 حالة.
وسجلت المملكة 113 حالة تعافي، ما يرفع الإجمالي إلى 1925 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر دموع ورقم قياسي... ماذا فعل محمد عبده بالبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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