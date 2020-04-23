حجز 5560 عجلة ودراجة خلال اكثر من شهر

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن العجلات والدراجات التي تم حجزها خلال اليوم. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم الخميس كالآتي: حجز مركبات (33) حجز دراجات (19) غرامات (3727) Advertisements واضافت ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في الـ17 من اذار ولغاية اليوم كالآتي: حجز مركبات (2455) حجز دراجات (3105) غرامات (161740)

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