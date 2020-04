قبل 15 عاما انطلق يوتيوب.. شاهد أول فيديو نشر على الموقع

يظهر في المقطع شاب أميركي من أصول بنغلاديشية يدعى جاود كريم، وصور المقطع عندما قام برحلة إلى حديقة الحيوانات وطلب من صديقه أن يلتقط له فيديو أمام مجموعة من الفيلة، وبعد ذلك قام برفع المقطع الذي لا يتجاوز 19 ثانية على موقع اليوتيوب كأول مقطع في تاريخ الموقع الذي كان في بداياته عبارة عن فكرة وليدة لموقع للتعارف.

حمل مقطع الفيديو عنوان "Me at the zoo" واستطاع أن يطلق شرارة أكبر موقع لتخزين الفيديو في تاريخ البشرية، وعبره نال كريم مبلغاً وصل إلى 36.6 مليون دولار أميركي بعد شراء غوغل للموقع عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.