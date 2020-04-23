خلية الازمة في البصرة توصي بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي

اوصت خلية الازمة في البصرة، الخميس، بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي والشامل في المحافظة. وقالت مراسل السومرية في المحافظة، إن اجتماع لخلية الازمة في البصرة خرج بتوصيات جديدة اهمها عودة تطبيق حظر التجوال الكلي والشامل وتوحيد الرؤى فيما يخص اتخاذ القرارات. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.



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