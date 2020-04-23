سقوط ثلاثة قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة

افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط ثلاثة قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه "وفقا للمعلومات الاولية لا توجد خسائر".

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