صحيفة: تركيا تحاول إقامة جسر جوي لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب الروسي إيغور سوبوتين في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن تركيا تسعى لإقامة جسر جوي لإيصال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش، في رمضان.



وذكر الكاتب الروسي ذكر حسب موقع قناة "روسيا اليوم" أن تركيا تجهز لعملية جوية في ليبيا.

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وفي ذات السياق، قال كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانو، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أدلى الجيش الوطني الليبي ببيانه حول العمليات الجوية التركية بعد محاولاته تنظيم حصار بحري على طرابلس منذ بضعة أشهر، ووقف توريد المعدات العسكرية والمستشارين والمرتزقة الأجانب من تركيا لدعم عملية بركان الغضب وقد سيطر الجيش الوطني الليبي بإحكام على مداخل العاصمة وتمكن من إغلاق المدينة وتعطيل تشغيل المطارات ورداً على ذلك كثفت تركيا الشحنات عن طريق البحر لكن سفنها أصبحت هدفاً لقوات حفتر".

واختتم سوبوتين مقاله قائلاً: "شكك لوكيانوف في واقعية الحملة الجوية التركية فهو يرى أن تنفيذ هذا النوع من العمليات يتطلب إما إنشاء قاعدة عسكرية على اليابسة في ليبيا أو وجود قاعدة جوية في المنطقة المجاورة مباشرة للأراضي الليبية على سبيل المثال استخدام أراضي الجزائر أو تونس، وهما غير مستعدتان لمنح تركيا هذه الفرصة بسبب ارتفاع درجة الخطاب المعادي لتركيا في العالم العربي".